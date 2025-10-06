Мерц высказался об инцидентах с дронами

Мерц: Дроны в воздушном пространстве Германии были разведывательными

Замеченные в воздушном пространстве Германии беспилотники были разведывательными и не несли на себе вооружение. Подробности инцидентов с дронами рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

«Могу успокоить население: у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с использованием вооруженного беспилотника. Это попытки шпионажа, это также попытки запугать население. Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем», — сказал он.

По его словам, происхождение замеченных над аэропортом Мюнхена дронов пока не установлено, однако вне зависимости от того, кто стоит за этими инцидентами, они являются «серьезной угрозой» безопасности Германии, заключил Мерц.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал инциденты с беспилотниками на территории страны. По его словам, ситуацию следует воспринимать спокойно и трезво, так как беспилотники не представляли никакой угрозы.