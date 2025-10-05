Мир
Минобороны Германии прокомментировало инциденты с беспилотниками на территории страны

Министр обороны ФРГ Писториус: Путин знаком с немецкими инстинктами и рефлексами
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал инциденты с беспилотниками на территории страны. Об этом он высказался в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Говоря о происшествиях с дронами, министр подчеркнул, что ФРГ не находится в состоянии войны. Он заявил, что ситуацию следует воспринимать спокойно и трезво, так как беспилотники не представляли никакой угрозы.

Отвечая на предположения о том, что нарушить воздушное пространство Германии могли российские дроны, Писториус заявил, что президент России Владимир Путин мог бы предположить реакцию Берлина на это. «Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все знаем. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами», — заключил он.

При этом в материале отмечается, что причастных к инцидентам с дронами не выявлено.

Ранее стало известно, что в ночь с 3 на 4 октября аэропорт Мюнхена прекратил работу из-за разведывательных дронов. Также сообщалось, что был обнаружен беспилотник в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне. Полиция задержала 41-летнего хорвата, который им управлял.

.
