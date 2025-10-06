«Я отказалась от части себя». Жены мормонов зарабатывают миллионы, пока фанаты пытаются спасти их из плена. Кто они такие?

В соцсетях продолжает вируситься реалити «Тайная жизнь мормонских жен», в котором супруги последователей мормонской церкви делятся подробностями жизни с верующими мужьями. Всего через три дня после показа первой серии программа стала самой просматриваемой на стриминговом сервисе Hulu, из-за чего ее тут же продлили на второй сезон. Скандальное шоу взорвало соцсети: и пока одни призывают спасти женщин из плена, другие считают их образ «традиционной жены» продуманным способом зарабатывать миллионы на жалости зрителей. Что действительно творится в мормоноских браках — разбиралась «Лента.ру».

Кто такая жена мормона?

Мормоны — это последователи так называемой церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которая была основана Джозефом Смитом в 1830 году в США. Они верят в Библию, но в то же время уверены, что Бог-Отец, Иисус Христос и Святой Дух — это три отдельные реальные личности.

Мормоны обычно посвящают жизнь активной миссионерской работе и соблюдают строгие ограничения, в том числе отказываются от кофе, чая, табака, мяса и алкоголя. Для них также важно состоять в браке и иметь большую крепкую семью, но многоженство при этом официально запрещено.

В браке мормоны обычно устанавливают правила и для своих жен: они не должны работать, но обязаны следить за домом и детьми. Внешний вид женщин тоже контролируется мужьями: обычно они выполняют домашние обязанности в платьях ниже колен и с рукавами до локтя, отказываясь от нарочитой сексуальности. Макияж при этом приветствуется, но строго в нейтральных тонах.

Представители мормонов Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

Однако современные жены мормонов в погоне за заработком и популярностью ломают традиционные правила, все чаще отходя от классического образа trad wife («традиционной жены»). Блогерши в роскошных нарядах люксовых брендов снимают кулинарные видео и дают советы по сплочению семьи.

Благодаря видео с хештегом #MomTok в соцсетях даже появились одноименные женские сообщества, в которые входят сотни тысяч женщин по всему миру. Их цель — разрушить стереотипные представления о женах мормонов.

Писательница и актриса Садаф Ахсан объясняет феномен подобных сообществ наличием у «традиционных жен» свободного времени и желанием быть в центре внимания — хотя бы в онлайн-пространстве.

На первый взгляд, каждая из этих женщин демонстрирует религиозно окрашенный образ покорности, служения и скромности. И хотя они делают ставку на добродетели их религии, залогом их успеха является не безупречное и святое поведение, а неразбериха в их реальной жизни Садаф Ахсан

Кто популяризирует феномен trad wife?

Ставшая в 2023 году обладательницей титула «Миссис Америка» Ханна Нилман променяла мечту стать балериной на семейную жизнь на ферме с супругом Дэниелом Нилманом, выросшем в мормонской семье. Его отец — Дэвид Нилман, миллиардер и основатель ряда крупных авиакомпаний, включая JetBlue.

До свадьбы Ханна была мало знакома с будущим мужем и отказывалась от свиданий с ним в течение полугода, поскольку на тот момент училась в танцевальной школе. Однако благодаря связям отца Дэниел все же добился свидания с девушкой и уже всего через два месяца после первой встречи она вышла за него замуж, а еще через три — забеременела.

«Я бросила танцевать, что было трудным решением. Я отказалась от части себя. Но Дэниел тоже отказался от своих карьерных амбиций», — утверждала в интервью Times Ханна, которую в сети прозвали «королевой традиционных жен».

Однако журналистка Меган Агнью заметила в словах блогерши лицемерие. По ее мнению, Дэниел, в отличие от жены, добился всех своих желаний и целей.

Он хотел жить на Диком Западе, так они и сделали; он хотел заниматься фермерством, и они это делают; он любит свидания раз в неделю, поэтому они на них ходят; он не хотел, чтобы в доме были няни, так что их нет Меган Агнью

После публикации скандального интервью на Ханну посыпался шквал негативных комментариев от подписчиков, которые были уверены, что она лишь создает видимость счастливой семейной жизни на ферме. В TikTok даже призывали спасти Ханну из супружеского плена, но она подобные комментарии игнорировала.

Некоторые пользователи пытались поддержать Ханну, отмечая, что ее блог — это единственное место, в котором она может почувствовать свободу от Дэниела. Другие напоминали, что Ханна Нилман живет с наследником миллиардной империи и точно не нуждается в жалости.

Коллега Ханны по соцсетям, бывшая модель Нара Азиза Смит, несмотря на брак с последователем мормонизма, превратила ведение блога в работу. За ее творчеством в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) следят 4,7 миллиона подписчиков.

Блогерша Ханна Нилман Фото: @ballerinafarm

Инфлюэнсер ежедневно публикует видео с приготовлением блюд и напитков, представая перед камерой с идеальным макияжем и укладкой, предпочитая наряды исключительно люксовых марок. Среди ее фаворитов — бренды J'amemme и Selezza London с вещами стоимостью как минимум от 1250 евро (от 123 тысяч рублей).

«Иногда мои наряды не самые практичные, но, с другой стороны, мода не всегда практична. Вот чем я занимаюсь. Выкладываю видео, где готовлю для детей и мужа. На самом деле это не так уж и сложно», — признается она.

Помимо создания контента, Нара сотрудничает с мировыми брендами и снимается для глянцевых журналов, зарабатывая таким образом десятки тысяч долларов

А блогерша Эсти Уильямс и вовсе считает статус жены мормона своим предназначением. Отказавшись от карьеры метеоролога, она стала домохозяйкой и начала вести личный блог, подыскав для контента яркую изюминку: она снимает видео о готовке и уборке исключительно в платьях в стиле 1950-х годов, фартуке и с уложенными на бигуди волосами.

«Я считаю, что мое предназначение — быть хранительницей домашнего очага. Некоторые пытаются представить это явление в зловещем свете или придать ему какой-то другой, более темный смысл», — сказала она и подчеркнула, что не навязывает другим женщинам свою точку зрения.

Почему контент с женами мормонов настолько популярен?

«Итак, я люблю мормонов, а это значит, что больше всего на свете я люблю сериал Hulu "Тайная жизнь мормонских жен". Мне нравятся их чрезмерно наращенные волосы, искреннее желание говорить "боже" и "о, урод", огромные внедорожники, обсуждение мормонской одежды и табу на секс. Они напоминают мне девушек, с которыми я выросла», — отмечает писательница и режиссер Эмили Бердж.

Кадры из реалити-шоу «Тайная жизнь жен мормонов» Фото: Fred Hayes / «The Secret Lives of Mormon Wives» / Disney

В очерке для портала Electric Lit Эмили Бердж рассказала, что ее семья, частично состоящая из католиков и апостольских пятидесятников, тоже любит это шоу.

«Как и мормоны, они не пьют, не курят и не занимаются сексом до брака. Но мои ближайшие кузены любят это шоу так же сильно, как и я. Возможно, они видят в нем ту же смесь комфорта и интриги, что иронично, поскольку они никогда бы не стали его смотреть — их вера вообще не позволяет им смотреть телевизор», — объяснила писательница.

С мнением Бердж согласен и продюсер Джефф Дженкинс, которые называет шоу «серьезным исследованием религии с ноткой гламура». По его словам, за жизнью современных жен мормонов интересно наблюдать не только верующим людям, но и далекой от религии аудитории.

«Они [участницы шоу] очень симпатичные, общительные и смелые, что привлекает современного зрителя. При этом их отличает еще один фактор — их вера. Многие молодые зрители во время просмотра вдохновляются и задаются вопросом, как мне впустить веру в свою жизнь, не столкнувшись с осуждением?» — поясняет Дженкинс.

Но не все считают тенденцию позитивной: многие юзеры связывают популярность подобного контента с политической пропагандой. «Своими часто нереалистичными картинками домашнего счастья они формируют спрос на политику, которая поощряет или даже призывает женщин к соблюдению традиционных ролей, ущемляющих их права и свободы», — подытожила писательница Джули Колер.