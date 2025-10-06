Москвичей призвали приготовиться к дождям

Гидрометцентр: Дожди в столице ожидаются почти каждый день

На протяжении предстоящей недели дожди в столице ожидаются почти каждый день. Таким прогнозом поделились синоптики Гидрометцентра России.

Единственный прогнозируемый день без осадков — четверг, 9 октября.

В понедельник, 6 октября, погода будет облачной, ожидается небольшой дождь. Температура будет держаться на отметке плюс 12-14 градусов Цельсия. Такая же температура воздуха будет и во вторник, 7 октября. Осадки в этот день пройдут в Подмосковье.

В выходные, 11 и 12 октября, ожидается температура плюс 7-12 градусов. Небольшой дождь сменится на более обильные осадки.

Ранее синоптики Гидрометцентра предсказали более холодную, чем в предыдущем году, зиму в России. Уже в ноябре нетипичные морозы придут на север европейской части России, северо-запад, Урал и Сибирь. В декабре ниже среднего температура опустится почти на всей территории страны, предсказывают специалисты.