Мужчина спрятал в желудке наркотики, отправился в Дубай и не выжил

Путешественник спрятал наркотики в желудке, отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и не выжил. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел в декабре 2024 года, однако подробности о нем появились только сейчас. 20-летний британец Дженсен Уэстхед перед вылетом в Дубай остановился в одном из отелей Манчестера и спрятал в желудке несколько пакетиков с кокаином. После этого мужчина сел на самолет, пересек границу и поселился в трехзвездочной гостинице Avalon, в которой лишился жизни через два дня.

На тело Уэстхеда наткнулась горничная. Результаты вскрытия показали, что причиной кончины перевозившего психотропные вещества туриста стала передозировка, которая произошла из-за того, что один из пакетиков взорвался в его желудке.

По итогам расследования в пятницу, 3 октября, полиция арестовала четырех причастных к происшествию лиц. Подозреваемыми в контрабанде наркотиков оказались трое мужчин и одна женщина, они предстанут перед судом в конце октября.

