Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:12, 1 октября 2025Путешествия

Турист попался с набитым метамфетамином чемоданом в Таиланде и оказался под угрозой казни

Daily Mail: Британец попался в Бангкоке с чемоданом, набитым метамфетамином
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Daily Mail

23-летний британский турист попался в Таиланде с чемоданом, набитым метамфетамином, и оказался под угрозой казни. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что на момент задержания Джордж Уилсон находился в гостинице Бангкока две недели. Незадолго до ареста 29 сентября мужчина получил почти 10 килограммов наркотиков в фольге от наркоторговца по кличке Снупи. На тот момент полиция уже следила за последним, поэтому вскоре нагрянула в отель к британцу.

На вопрос правоохранителей о содержимом чемодана турист ответил: «Не знаю». Когда багаж вскрыли, внутри под личными вещами нашли метамфетамин. Уилсон должен был вывезти вещество в другую страну.

Мужчину арестовали, ему может грозить казнь за хранение и распространение наркотиков.

Ранее полиция Доминиканской Республики арестовала иностранца, который попытался вывезти из страны два чемодана с кокаином. Уточняется, что 32-летнего британца поймали при попытке сесть в самолет, следующий из Пунта-Каны в немецкий Франкфурт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так просто не может продолжаться». Мерц поссорился с главой Еврокомиссии из-за Украины

    В небе над Германией заметили подозрительные дроны

    Дуров рассказал об условиях во французской тюрьме

    Пассажир вздремнул на московском вокзале и лишился миллиона

    ВС России получили партию «Депеш»

    Российскому рэперу осталось несколько дней на спасение от уголовного дела

    Россиянка выкинула новорожденного ребенка в окно из-за плача

    Казахстан собрался построить первую в стране АЭС на российские деньги

    Россиянин прыгнул со 120-метрового водопада в Азии, сломал ногу и застрял между камнями

    Украшения из комиссионки за 1800 рублей оказались средневековыми сокровищами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости