Турист попался с набитым метамфетамином чемоданом в Таиланде и оказался под угрозой казни

23-летний британский турист попался в Таиланде с чемоданом, набитым метамфетамином, и оказался под угрозой казни. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что на момент задержания Джордж Уилсон находился в гостинице Бангкока две недели. Незадолго до ареста 29 сентября мужчина получил почти 10 килограммов наркотиков в фольге от наркоторговца по кличке Снупи. На тот момент полиция уже следила за последним, поэтому вскоре нагрянула в отель к британцу.

На вопрос правоохранителей о содержимом чемодана турист ответил: «Не знаю». Когда багаж вскрыли, внутри под личными вещами нашли метамфетамин. Уилсон должен был вывезти вещество в другую страну.

Мужчину арестовали, ему может грозить казнь за хранение и распространение наркотиков.

