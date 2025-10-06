Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:56, 6 октября 2025Путешествия

На Камчатке пропала группа туристов

Группа туристов из шести человек пропала на Камчатке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Группа туристов из шести человек пропала без вести на Камчатке во время похода к урочищу «Аквариум». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, путешественники должны были вернуться домой 5 октября, однако в настоящее время их местоположение неизвестно. Из-за того, что туристы не были зарегистрированы, их родственники забили тревогу, говорится в сообщении.

Отмечается, что группа не выходила на связь. Поиски осложняют погодные условия и удаленность местности.

Ранее туристы сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке и получили травмы. Жертвами происшествия стали два человека. Всего в походе участвовали семь альпинистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

    В Финляндии назвали «фатальное» для Украины событие

    Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь

    В брюхе крокодила нашли человеческую голову

    Женщина пожаловалась на нежелание мужа заниматься сексом и получила жесткий совет

    Земфира продолжила следить за своим бизнесом в России

    Пленный рассказал о решении командования ВСУ из-за больших потерь в Купянске

    В Москве у домашних животных чаще стали находить один недуг

    Россиянам рассказали об индексации выплат в 2026 году

    Миллионы геймеров оказались под угрозой взлома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости