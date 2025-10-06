На Камчатке пропала группа туристов

Группа туристов из шести человек пропала на Камчатке

Группа туристов из шести человек пропала без вести на Камчатке во время похода к урочищу «Аквариум». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, путешественники должны были вернуться домой 5 октября, однако в настоящее время их местоположение неизвестно. Из-за того, что туристы не были зарегистрированы, их родственники забили тревогу, говорится в сообщении.

Отмечается, что группа не выходила на связь. Поиски осложняют погодные условия и удаленность местности.

Ранее туристы сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке и получили травмы. Жертвами происшествия стали два человека. Всего в походе участвовали семь альпинистов.