На Украине рассказали об участии Залужного в выборах

Politico: В офисе Зеленского опасаются участия Залужного в выборах

Офис президента Украины Владимира Зеленского опасается участия бывшего главкома украинской армии и ныне посла республики в Великобритании Валерия Залужного в предстоящих выборах. Об этом, ссылаясь на украинских чиновников, пишет издание Politico.

Как пишет издание, украинские чиновники обращают внимание на активизацию расследований Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении нескольких бывших генералов по обвинению в халатности, что, вероятно, говорит «о тревоге в Администрации президента в связи с возможным выдвижением (...) Валерия Залужного».

Подобные расследования, как отмечается, могут использоваться как потенциальные рычаги давления против Залужного, а нынешняя власть Украины шантажирует всех своих предполагаемых оппонентов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Залужный намерен прийти к власти на Украине, чтобы эффективнее бороться с Россией.