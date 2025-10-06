Бывший СССР
На Украине упразднили группировку ВСУ «Днепр»

УП: Главком ВСУ Сырский упразднил группировку «Днепр»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр», отвечавшую за часть фронта в Харьковской области. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«В конце сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку "Днепр" (бывшая "Хортица"). Ее функции теперь передаются группировкам войск и вновь созданным корпусам», — пишет издание.

Отмечается, что подобное действие может являться для Сырского способом убрать конкурента, поскольку группировку возглавлял генерал-майор Михаил Драпатый. Его зона ответственности, как пишет УП, будет уменьшена вдвое.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Сырский является «психотерапевтом» президента страны Владимира Зеленского.

