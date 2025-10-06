На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

Несколько объектов энергетической инфраструктуры было повреждено в результате взрывов в Харьковской области. Об этом сообщает Минэнерго Украины в своем Telegram-канале.
«Враг нанес удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской области», — указало украинское ведомство.
Отмечается, что энергетическая ситуация остается сложной также в Сумской и Черниговской областях республики.
Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль Отрадное в Харьковской области. Как уточнило ведомство, село заняли подразделения группировки войск «Север».