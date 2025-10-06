Бывший СССР
На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

Минэнерго Украины сообщило о поражении энергообъектов в Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Zaporizhzhia region / Handout / Reuters

Несколько объектов энергетической инфраструктуры было повреждено в результате взрывов в Харьковской области. Об этом сообщает Минэнерго Украины в своем Telegram-канале.

«Враг нанес удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской области», — указало украинское ведомство.

Отмечается, что энергетическая ситуация остается сложной также в Сумской и Черниговской областях республики.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль Отрадное в Харьковской области. Как уточнило ведомство, село заняли подразделения группировки войск «Север».

