Блогершу Оксану Самойлову отказались пускать на показ Balenciaga в Париже

Российскую блогершу и предпринимательницу Оксану Самойлову не пустили на показ бренда Balenciaga в рамках Недели моды в Париже. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Отмечается, что когда инфлюэнсерша пришла на шоу, на входе долгое время выясняли информацию о ее пригласительном. В итоге организаторы отказали ей в посещении.

В свою очередь, бизнесвумен предположила, что ее могли обмануть при покупке билета. «Пригласительный я купила за восемь тысяч евро [примерно 770 тысяч рублей], но, видимо, меня обманули, и организаторы меня не пустили, вот и вся история», — прокомментировала Самойлова.

В августе американскую певицу Дженнифер Лопес не пустили в магазин Chanel в Стамбуле, Турция.