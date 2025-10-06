Бывший СССР
Политолог назвал возможную причину налета сотен украинских БПЛА на Россию

Политолог Кошкин связал атаку 251 беспилотника на Россию с Нобелевской премией
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный политолог Андрей Кошкин связал массированную атаку украинских беспилотников на Россию 6 октября с предстоящим решением Нобелевского комитета о присуждении премии мира. Заявление прозвучало в беседе с Life.ru.

Специалист отметил, что обычно регионы России подвергаются подобным атакам в преддверии каких-то политических событий, в которых участвует президент Украины Владимир Зеленский. Например, мероприятий, на которых политику «выпадает шанс попросить у стран Запада больше денег» или убедить их, что с поддержкой Киев способен одержать победу в украинском конфликте.

Кошкин подчеркнул: «Или же второе — это связано со срывом каких-то мирных урегулирований»

Ранее Минобороны заявило о рекордном количестве атаковавших Россию за ночь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 251 беспилотный летательный аппарат.

    Все новости