Признание готовивших взрывы в синагогах террористов попало на видео

ФСБ показала видео задержания готовивших взрыв в синагогах террористов

ФСБ показала видео задержания террористов, готовивших взрывы на еврейских культовых объектах в Красноярске и Пятигорске. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах, бойцы спецслужбы врываются в жилище иностранца и кладут его лицом в пол. Остальных фигурантов дела задерживают аналогичным способом. Задержанные признаются, что готовили взрывы в синагогах, чтобы расправиться с людьми.

Из оборудованного террористами тайника в Красноярском крае изъяли прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы. Они планировали взрыв в городской синагоге. Еще один задержанный — планировал поджечь здание Еврейской религиозной общины в Пятигорске. У него изъяли два ножа и средства связи с перепиской о теракте.