Силовые структуры
10:06, 6 октября 2025Силовые структуры

ФСБ задержала двух иностранцев за подготовку теракта в синагоге

В Красноярском крае задержали двух иностранцев, планировавших подрыв синагоги
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярском крае ФСБ задержала двух иностранцев, готовивших теракт в городской синагоге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, из оборудованного террористами тайника изъяли прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы. Против иностранцев возбудили дело по статье о приготовлении к теракту и содействию террористической деятельности.

Отмечается, что в Пятигорске был задержан россиянин. Он планировал поджечь здание Еврейской религиозной общины. У мужчины изъяли два ножа и средства связи с перепиской о теракте.

Ранее стало известно, что в Красноярском и Ставропольском краях ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах. Преступления готовили последователи запрещенной в России международной террористической организации.

    Все новости