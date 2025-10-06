ФСБ задержала двух иностранцев за подготовку теракта в синагоге

В Красноярском крае задержали двух иностранцев, планировавших подрыв синагоги

В Красноярском крае ФСБ задержала двух иностранцев, готовивших теракт в городской синагоге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, из оборудованного террористами тайника изъяли прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы. Против иностранцев возбудили дело по статье о приготовлении к теракту и содействию террористической деятельности.

Отмечается, что в Пятигорске был задержан россиянин. Он планировал поджечь здание Еврейской религиозной общины. У мужчины изъяли два ножа и средства связи с перепиской о теракте.

Ранее стало известно, что в Красноярском и Ставропольском краях ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах. Преступления готовили последователи запрещенной в России международной террористической организации.