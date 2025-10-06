Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:48, 6 октября 2025Силовые структуры

Сорваны теракты на еврейских культовых объектах в двух российских регионах

ФСБ предотвратила теракты в Красноярском и Ставропольском краях
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ предотвратила теракты в Красноярском и Ставропольском краях на еврейских культовых объектах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, преступления готовили последователи запрещенной в России международной террористической организации.

В результате в Красноярске задержали двух уроженцев Центральной Азии, которые планировали подорвать самодельное взрывное устройство в синагоге. Они успели достать из тайника прекурсоры для изготовления взрывчатки. В Пятигорске попался россиянин, намеревавшийся поджечь здание Еврейской религиозной общины. У него изъяли два ножа и средства связи, в которых нашли переписку с координатором из другой страны.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что двое жителей Челябинской области, осужденные на 19 лет, планировали новые атаки на регион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированный налет на российские города. В Крыму пытались атаковать нефтебазу, вспыхнул пожар

    В США назвали сценарий начала войны с Россией

    Китай обошел США в гонке за лидерство на глобальном энергорынке

    Появилась информация о пропавшей в Красноярском крае семье

    Российские подростки во время вечеринки нашли мертвую сверстницу

    Стала известна предполагаемая цель атаки ВСУ на российский регион

    Раскрыт самый мощный смартфон Honor

    Алеся Кафельникова с голой грудью открыла модный показ в Париже

    Арестович раскрыл подробности о срыве встречи Путина и Зеленского

    Сорваны теракты на еврейских культовых объектах в двух российских регионах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости