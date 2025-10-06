Сорваны теракты на еврейских культовых объектах в двух российских регионах

ФСБ предотвратила теракты в Красноярском и Ставропольском краях

ФСБ предотвратила теракты в Красноярском и Ставропольском краях на еврейских культовых объектах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, преступления готовили последователи запрещенной в России международной террористической организации.

В результате в Красноярске задержали двух уроженцев Центральной Азии, которые планировали подорвать самодельное взрывное устройство в синагоге. Они успели достать из тайника прекурсоры для изготовления взрывчатки. В Пятигорске попался россиянин, намеревавшийся поджечь здание Еврейской религиозной общины. У него изъяли два ножа и средства связи, в которых нашли переписку с координатором из другой страны.

Возбуждены уголовные дела.

