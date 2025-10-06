Осужденные на 19 лет рокеры планировали новые атаки в России

Поджигатели администрации под Челябинском планировали новые атаки

Жители Челябинской области Роман Насрыев и Алексей Нуриев, которых суд приговорил к 19 годам заключения за теракт, планировали новые атаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В них значится, что мужчины в личной переписке обсуждали ведение борьбы в подполье и партизанской деятельности, а также информационную войну и оружие. Мужчины планировали привлечь в свои ряды до 200 человек и при необходимости принуждать людей к ним примыкать под угрозой расстрела. Также в переписке Насрыева и Нуриева были обсуждения других ударов.

Их задержали сотрудники ФСБ ночью 11 октября 2022 года. Мужчины разбили окно в здании администрации Байкальского городского поселения и закинули внутрь коктейль Молотова. Сторожу удалось потушить пожар самостоятельно. Виновных задержали и осудили по статьям о теракте и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.

Известно, что осужденные — участники рок-группы. Ранее Нуриев командовал отделением пожарно-спасательной службы МЧС, а Насрыев был сотрудником Росгвардии.