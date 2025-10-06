Пропавшая на Камчатке группа туристов вышла на связь

Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь и сообщили, что у них все в порядке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Путешественники уточнили, что никто не пострадал. Они рассказали, что сейчас подъезжают к селу Северные Коряки Елизовского района, подчеркнув, что планировали вернуться именно в это время.

Ранее сообщалось, что группа туристов из шести человек пропала без вести на Камчатке во время похода к урочищу «Аквариум». По данным Mash, они должны были вернуться домой 5 октября, но их местоположение было неизвестно.