Силовые структуры
16:48, 6 октября 2025Силовые структуры

Путин присвоил чин генпрокурору России

Путин присвоил Гуцану чин действительного государственного советника юстиции
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил генпрокурору РФ Александру Гуцану чин действительного государственного советника юстиции. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу с 6 октября — со дня его подписания.

По информации ТАСС, чин соответствует воинскому званию генерала армии.

24 сентября президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана на должность генерального прокурора России.

С 2018 года Александр Гуцан занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. В августе стало известно, что его кандидатуру выдвинули на освобождающийся пост генпрокурора.

