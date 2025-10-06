Путин присвоил чин генпрокурору России

Президент России Владимир Путин присвоил генпрокурору РФ Александру Гуцану чин действительного государственного советника юстиции. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ вступает в силу с 6 октября — со дня его подписания.
По информации ТАСС, чин соответствует воинскому званию генерала армии.
24 сентября президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана на должность генерального прокурора России.
С 2018 года Александр Гуцан занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. В августе стало известно, что его кандидатуру выдвинули на освобождающийся пост генпрокурора.