Путин присвоил чин генпрокурору России

Путин присвоил Гуцану чин действительного государственного советника юстиции

Президент России Владимир Путин присвоил генпрокурору РФ Александру Гуцану чин действительного государственного советника юстиции. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу с 6 октября — со дня его подписания.

По информации ТАСС, чин соответствует воинскому званию генерала армии.

24 сентября президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана на должность генерального прокурора России.

С 2018 года Александр Гуцан занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. В августе стало известно, что его кандидатуру выдвинули на освобождающийся пост генпрокурора.