11:45, 24 сентября 2025Силовые структуры

В России назначен новый генпрокурор

Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана на должность генерального прокурора России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также сказано, что от занимаемой ранее должности Гуцан освобожден.

С 2018 года Александр Гуцан занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. В августе стало известно, что его кандидатуру выдвинули на освобождающийся пост генпрокурора. С 2007 по 2018 год Гуцан был заместителем генпрокурора.

