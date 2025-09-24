В России назначен новый генпрокурор

Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором

Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана на должность генерального прокурора России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также сказано, что от занимаемой ранее должности Гуцан освобожден.

С 2018 года Александр Гуцан занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. В августе стало известно, что его кандидатуру выдвинули на освобождающийся пост генпрокурора. С 2007 по 2018 год Гуцан был заместителем генпрокурора.