Назван предложенный Путиным кандидат на пост генпрокурора

Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генерального прокурора России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

23 сентября пройдет предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовка заключения. Консультации планируют провести на 596-м заседании Совфеда 24 сентября, рассказал Клишас.

С 2018 года Александр Гуцан занимает пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. 26 августа стало известно, что его кандидатуру выдвинули на освобождающийся пост генпрокурора. С 2007 по 2018 год Гуцан был заместителем генпрокурора.