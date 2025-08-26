Россия
02:29, 26 августа 2025Россия

Полпред президента России стал кандидатом в генпрокуроры

РБК: Полпред президента Александр Гуцан стал кандидатом в генпрокуроры
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Гуцан

Александр Гуцан. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан стал кандидатов на должность генерального прокурора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

По данным телеканала, еще один федеральный чиновник отметил, что Гуцан в списке кандидатов на должность.

25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда (ВС) России. По закону на должность председателя ВС РФ может быть избран любой гражданин России старше 35 лет, имеющий юридический стаж не менее десяти лет и прошедший экзамен в ВККС.

    Все новости