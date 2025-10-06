Раскрыто меню официального ужина Лукашенко и султана Омана

На официальном ужине Лукашенко и султана Омана подали ассорти белорусских сыров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел официальный ужин с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом во Дворце независимости. Меню трапезы двух лидеров раскрыл Telegram-канал «Время Первого», опубликовав фотографии.

На ужине, который Лукашенко дал в честь султана Омана, подавали рыбное плато, ассорти белорусских сыров, овощное ассорти и мясные деликатесы. Также гостю предложили салат с ростбифом, картофельную запеканку с овощами, грибами и сметаной, филе сибаса со спаржей и утиную грудку с печеными яблоками и вишневым соусом. На десерт — меренговый рулет с ягодами, а также клюквенный морс на меду.

Меню оформили васильками, цветок считается одним из неофициальных символов Белоруссии. Название позиций меню было продублировано на арабском языке.

