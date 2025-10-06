Бывший СССР
23:55, 6 октября 2025

Раскрыто меню официального ужина Лукашенко и султана Омана

На официальном ужине Лукашенко и султана Омана подали ассорти белорусских сыров
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кадр видео: «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел официальный ужин с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом во Дворце независимости. Меню трапезы двух лидеров раскрыл Telegram-канал «Время Первого», опубликовав фотографии.

На ужине, который Лукашенко дал в честь султана Омана, подавали рыбное плато, ассорти белорусских сыров, овощное ассорти и мясные деликатесы. Также гостю предложили салат с ростбифом, картофельную запеканку с овощами, грибами и сметаной, филе сибаса со спаржей и утиную грудку с печеными яблоками и вишневым соусом. На десерт — меренговый рулет с ягодами, а также клюквенный морс на меду.

Меню оформили васильками, цветок считается одним из неофициальных символов Белоруссии. Название позиций меню было продублировано на арабском языке.

Ранее Александр Лукашенко предложил Германии восстановить двусторонние отношения. Он также подчеркнул, что Минск продлил безвизовый режим для граждан стран-членов Европейского союза.

