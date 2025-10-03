Лукашенко захотел восстановить отношения с одной европейской страной

Лукашенко предложил Германии восстановить двусторонние отношения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Германии восстановить двусторонние отношения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он признал, что сделать это будет непросто, но подчеркнул, что нормализация отношения между двумя странами отвечает интересам их народов. «Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений», — сказал белорусский лидер.

Он указал, что Минск продлил безвизовый режим для граждан стран-членов Европейского союза (ЕС), включая Германию.

Ранее Лукашенко заявил, что главной задачей для Белоруссии является недопущение эскалации отношений с Польшей. Он сообщил, что принял решение о переносе учений «Запад-2025», чтобы не провоцировать Варшаву.