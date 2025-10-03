Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 3 октября 2025Бывший СССР

Лукашенко захотел восстановить отношения с одной европейской страной

Лукашенко предложил Германии восстановить двусторонние отношения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Германии восстановить двусторонние отношения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он признал, что сделать это будет непросто, но подчеркнул, что нормализация отношения между двумя странами отвечает интересам их народов. «Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений», — сказал белорусский лидер.

Он указал, что Минск продлил безвизовый режим для граждан стран-членов Европейского союза (ЕС), включая Германию.

Ранее Лукашенко заявил, что главной задачей для Белоруссии является недопущение эскалации отношений с Польшей. Он сообщил, что принял решение о переносе учений «Запад-2025», чтобы не провоцировать Варшаву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по находящемуся в полутора тысячах километров от границы региону России

    На Украине рассказали о продвижении российских войск вглубь страны

    Боец СВО попал под удар HIMARS, потерял часть черепа и выжил

    Появились подробности атаки ВСУ на жилой дом в полутора тысячах километров от границы

    Стало известно о поручении Трампа ведомствам США по поводу Украины

    Путин предупредил о последствиях выпадения России с нефтяного рынка

    Парам подсказали способы разнообразить привычный секс

    Лукашенко захотел восстановить отношения с одной европейской страной

    Стало известно о первом успехе ВС России в городе ДНР

    Россияне пожаловались на Genotek из-за задержек выдачи результатов генетических тестов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости