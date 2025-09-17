Бывший СССР
Лукашенко рассказал об эскалации отношений с Польшей

Лукашенко: Главная задача — не допустить эскалации с Польшей
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Главной задачей для Белоруссии является недопущение эскалации отношений с Польшей. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

«Моя главная задача — не допустить [эскалации], не дать им не то чтобы повод (...) а причин быть не должно», — рассказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что его решением был перенос учений «Запад-2025». Лукашенко это объясняет желанием не провоцировать Варшаву, отметив, что всегда стремился к улучшению отношений с Польшей.

Днем ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву.

