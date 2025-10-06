Распространяемое в соцсетях видео с Марией Захаровой оказалось дипфейком

В МИД РФ назвали фальшивкой распространяемое в соцсетях видео с Захаровой

В соцсетях начало распространяться видео, на котором официальный представитель МИД России Мария Захарова якобы заявляет, что Европа может не опасаться России, так как стране не хватит сил бороться на два фронта.

Данный ролик — дипфейк. За его основу был взят отрывок из эфира радио Sputnik от 1 октября 2025 года с участием Марии Захаровой. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта: сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры», — указано в сообщении.

Ведомство также рекомендовало всегда проверять информацию, которая распространяется в соцсетях. Для это россиянам посоветовали обращаться к официальным источникам.

Система «Зефир» на базе искусственного интеллекта определила в распространяющихся кадрах технологии дипфейков. На оригинальном видео дипломат говорила о ситуации с выборами в Молдавии.

В частности, на то, что распространяемое видео было сгенерировано нейросетью, указывает неестественная мимика Захаровой. Также заметно, что контуры ее лица чересчур сглажены. Ее голос звучит не так, как в оригинальном видео.

Данные с дипфейка с участием Захаровой не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».