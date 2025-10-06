Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:57, 6 октября 2025Интернет и СМИ

Распространяемое в соцсетях видео с Марией Захаровой оказалось дипфейком

В МИД РФ назвали фальшивкой распространяемое в соцсетях видео с Захаровой
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В соцсетях начало распространяться видео, на котором официальный представитель МИД России Мария Захарова якобы заявляет, что Европа может не опасаться России, так как стране не хватит сил бороться на два фронта.

Данный ролик — дипфейк. За его основу был взят отрывок из эфира радио Sputnik от 1 октября 2025 года с участием Марии Захаровой. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта: сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры», — указано в сообщении.

Ведомство также рекомендовало всегда проверять информацию, которая распространяется в соцсетях. Для это россиянам посоветовали обращаться к официальным источникам.

Система «Зефир» на базе искусственного интеллекта определила в распространяющихся кадрах технологии дипфейков. На оригинальном видео дипломат говорила о ситуации с выборами в Молдавии.

В частности, на то, что распространяемое видео было сгенерировано нейросетью, указывает неестественная мимика Захаровой. Также заметно, что контуры ее лица чересчур сглажены. Ее голос звучит не так, как в оригинальном видео.

Данные с дипфейка с участием Захаровой не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    В ЦБ заявили о продолжающемся росте экономики России

    Манекенщик в наряде с принтом голых гениталий появился на показе в Париже

    Голая россиянка сбежала из больницы сразу после операции

    Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости