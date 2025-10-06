Россия
12:02, 6 октября 2025

Родившаяся без носа россиянка прожила так 14 лет

В Новосибирске врачи восстановили нос родившейся без него девочке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Casa nayafana / Reuters

В Новосибирске врачи восстановили нос родившейся без него девочке-подростку. Она прожила с дефектом 14 лет, сообщили в министерстве здравоохранения по российскому региону.

Россиянка родилась с атрезией носа, при которой у ребенка отсутствует часть носа и носовых ходов. Как пояснил заведующий челюстно-лицевым отделением Михаил Колыбелкин, полностью реконструировать носовую полость младенцу невозможно – человеческому носу нужны годы на формирование, пока растут его кости и хрящи, поэтому многоэтапная реконструкция завершилась только в 14 лет.

Девочке провели необходимые хирургические вмешательства, каждая операция длилась по несколько часов. Так, ей устранили костную атрезию правого носового хода с использованием височной фасции пациентки, провели реконструкцию наружного носа — для создания прочного каркаса был взят реберный хрящ девочки, после чего ей подсадили сложный кожно-хрящевой лоскут, взятый из области ушной раковины, для окончательного формирования структур носа и покрытия хряща.

«На сегодняшний день достигнут отличный функциональный и эстетический результат. В перспективе возможна небольшая коррекция для финального совершенствования формы, которую можно будет провести уже во взрослом возрасте. У девочки новый нос, она может жить без стеснения за свою внешность и свободно дышать», — отметил Колыбелкин.

Врач уточнил, что на сегодняшний день пациентка продолжает находиться под динамическим наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что в Севастополе родилась девочка без естественных отверстий и каналов в организме. Хирурги спасли ей жизнь.

