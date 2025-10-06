Российским компаниям стало трудно удерживать одну категорию работников

«Ъ»: Только в 24 % промкомпаний молодые новички остаются на срок дольше года

Большинство российских промышленных компаний стали испытывать трудности с удержанием молодых сотрудников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками исследовательской организации «Поток».

Опрос проводился онлайн среди представителей 102 отечественных производственных предприятий. В качестве респондентов выступили сотрудники HR-отделов (81 процент), руководители направлений (12 процентов), топ-менеджеры (5 процентов) и собственники бизнеса (2 процента).

По итогам исследования выяснилось, что только 24 процентам отраслевых организаций удается удерживать почти всех молодых сотрудников на срок дольше года. Еще 27 процентов промкомпаний сохраняют примерно половину юных новичков (50-80 процентов), а у 5 процентов испытательный срок не проходят свыше 90 процентов подобного рода работников.

Чаще всего молодые сотрудники уходят из-за несовпадения ожидания от должности и реальности. Такой ответ дали 60 процентов респондентов. Среди других популярных причин — слишком большой объем работы (43 процента) и отсутствие должной компетенции (43 процента). Проблемой для юных работников также становятся особенности корпоративной культуры (26 процентов).

В условиях острого кадрового голода, охватившего большинство ключевых отраслей российской экономики, отечественным компаниям становится все дороже искать новых сотрудников. В 2025 году, отмечали в HR-холдинге Ventra, затраты на наем работников увеличились у 74 процентов фирм. У четверти из них подобного рода издержки выросли на 5-10 процентов. Помимо денежных затрат заметно увеличилось и время поиска офисных сотрудников и «синих воротничков». Главной причиной активного рекрутинга представители российских компаний назвали высокую текучку кадров.