Российским компаниям стало дороже искать новых работников

Ventra: У 74 процентов российских компаний выросли расходы на подбор персонала

За последнее время у большинства российских компаний увеличились расходы на поиск новых сотрудников. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками HR-холдинга Ventra.

Исследование проводилось среди более 900 российских компаний. С ростом издержек на рекрутмент столкнулись в общей сложности почти три четверти (74 процента) отечественных фирм. У четверти из них подобные издержки увеличились на 5-10 процентов. Отмечается, что треть организаций сохранила численность персонала на прежнем уровне.

Главной причиной активного рекрутинга 40 процентов респондентов назвали высокую текучку кадров. Вместе с денежными затратами увеличились и сроки поиска новых сотрудников. Находить офисных работников стало труднее для 40 процентов опрошенных работодателей. О проблеме затягивания поиска так называемых «синих воротничков» заявили свыше половины респондентов.

Подобные тренды на российском рынке труда доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев связал в том числе с общим кадровым голодом, затронувшим ключевые сектора национальной экономики. «Профессионалы нужны опытные, а их формирование требует лет», — пояснил он.

О напряженной ситуации с кадрами в стране ранее заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Это мешает сгладить дисбаланс спроса и предложения, который, в свою очередь, способствует разгону инфляции. Самая сложная ситуация с подбором персонала, отмечала профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова, сейчас наблюдается в строительном секторе и сельском хозяйстве, а также в секторах обрабатывающей промышленности и информационных технологий.