RT: Бойцы ВС РФ заняли важную высоту на запорожском направлении благодаря туману

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) заняли важную высоту на запорожском направлении благодаря погодным условиям. Об этом рассказал штурмовик с позывным Осень, передает RT.

Речь идет о позиции, взятие которой позволило бы подразделениям группировки войск «Восток» не только визуально контролировать довольно большую территорию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но и, установив на редком посреди степей взгорке ретрансляторы, обеспечить устойчивую связь на широком участке линии боевого соприкосновения.

Однако высота была занята солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обустроили там опорный пункт. Подобраться к позиции противника для российских бойцов было непростой задачей.

«В хорошую погоду мы были бы для тех, кто в опорнике, как на ладони. Но, на наше счастье, когда мы вышли на задачу, под горкой лежал плотный туман. Нам удалось подойти к опорнику почти вплотную, всего метров 200-250 отделяло нас от первых окопов украинцев», — рассказал Осень.

Отсутствие мин на подходе к опорному пункту ВСУ военнослужащий также назвал условием, способствовавшим продвижению российской штурмовой группы. Бойцы ВС РФ даже предложили, что это может быть засада.

«Честно говоря, очень напрягала такая тишина, и только когда мы заскочили в траншею, стало ясно, почему не было огневого воздействия со стороны противника: в неестественных позах тут и там лежали солдаты ВСУ», — отметил собеседник издания.

Как оказалось, перед штурмом по позиции ВСУ были нанесены удары российской артиллерии. Выжить удалось только одному украинскому солдату.

«От неожиданности он застыл как вкопанный, а мы ему тихо скомандовали: "Клади оружие". Но этот дурак решил поиграть в героя и вскинул автомат. Что ж, вэсэушник сам выбрал свою судьбу, и мы в два ствола мгновенно помножили его на ноль», — вспомнил Осень.

По его словам, занятая высота позволила бойцам группировки «Восток» продвинуться вперед по линии фронта.

Ранее сообщалось, что еще один участник СВО успешно штурмовал позицию ВСУ в Часовом Яре со сломанной ногой. Российским бойцам удалось взять одно из наиболее укрепленных зданий противника.