Российский боец штурмовал одну из наиболее укрепленных позиций ВСУ со сломанной ногой

RT: Российский боец штурмовал позицию ВСУ в Часовом Яре со сломанной ногой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) успешно штурмовал позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре со сломанной ногой. Российским бойцам удалось взять одно из наиболее укрепленных зданий противника, пишет RT.

По данным издания, группа 98-й воздушно-десантной дивизии в микрорайоне Канал Часова Яра брала четырехэтажное здание, где серьезно укрепились солдаты ВСУ — они были на каждом этаже здания под прикрытием пулеметчика.

Взять здание с первого раза российским бойцам не удалось. Как рассказал боец с позывным Дема, войти внутрь удалось после того, как пулеметчик был ликвидирован прицельным ударом из танка. «Самую большую проблему устранили. Надо было только зачистить оставшиеся три этажа, что мы и сделали», — вспомнил он.

Затем они перешли к штурму частного сектора. Однако когда начался обстрел беспилотников, Дему ранило — перемолотая нога и осколки в позвоночнике. «У меня вся левая сторона тела была как через мясорубку пропущена. Но я понимал, что если я не встану, то я там и останусь. Добежали, штурманули здание», — рассказал военнослужащий.

По его словам, солдаты ВСУ сидели в подвале одного из домов — сначала российские военные закидали их гранатами, а затем завершили дело огнем из личного оружия. Задача была выполнена, однако эвакуации российским бойцам пришлось ждать еще две недели.

Медикаменты для участников СВО сбрасывали с дрона, благодаря чему Деме удалось выжить. За этот бой его представили к награде — медали «За отвагу».

Ранее боец СВО с позывным Губер, будучи раненым, под обстрелом украинских дронов прятал от ВСУ технику, предназначенную для поддержки наступления Вооруженных сил России в Купянске. Практически сутки он выжидал, отстреливались от нападения украинских дронов.

