Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:35, 29 сентября 2025Россия

Боец СВО с ранением под обстрелом дронов прятал технику для поддержки наступления ВС РФ

РИА Новости: Раненый российский боец спрятал артиллерию от ударов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Губер, будучи раненым, под обстрелом украинских дронов прятал от Вооруженных сил Украины (ВСУ) технику, предназначенную для поддержки наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) в Купянске. Его историю публикует РИА Новости.

По данным агентства, водитель-механик Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» получил задание перевезти артиллерию в Купянск для поддержки наступления российской пехоты. Во время выполнения задачи попал под обстрел дронов ВСУ, был ранен.

Несмотря на ранение, российский боец сумел вывести машину из-под огня и замаскировать в лесу. Практически сутки он выжидал, отстреливались от нападения украинских дронов, после чего машина отправилась далее к пункту назначения. Сама техника была защищена системой радиоэлектронной борьбы, что позволило сохранить ее от близкого столкновения с дронами.

«Надо выполнить задачу, которая поставлена. Значит, надо делать до конца. Страх был, боли не было, адреналин зашкаливал, я даже не почувствовал, как меня ранили», — вспомнил Губер.

За выполнение задачи бойца представили к государственной награде — Ордену Мужества.

Ранее сообщалось о другом солдате СВО, который под огнем артиллерии и беспилотников ВСУ подвез боеприпасы сослуживцам и спас раненых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ну как вы думаете? Как поступим?» Европа пообещала сбивать российские самолеты. Что на это ответили в Кремле?

    Стало известно о жертвах ночной атаки беспилотников ВСУ под Москвой

    Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские дроны

    15-летнюю теннисистку дисквалифицировали за бросок ракеткой в голову другой спортсменки

    Жителей российского региона предупредили о падающих с неба взрывных устройствах

    Раскрыт возможный поставщик смертельного суррогата в Ленобласть

    Ведущая покинула студию в разгар спора об Израиле

    Китай запустил два спутника Shiyan-30

    Россиянок начали массово обманывать в день рождения

    Появились подробности о двух ракетных обстрелах Белгорода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости