Боец СВО с ранением под обстрелом дронов прятал технику для поддержки наступления ВС РФ

РИА Новости: Раненый российский боец спрятал артиллерию от ударов ВСУ

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Губер, будучи раненым, под обстрелом украинских дронов прятал от Вооруженных сил Украины (ВСУ) технику, предназначенную для поддержки наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) в Купянске. Его историю публикует РИА Новости.

По данным агентства, водитель-механик Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» получил задание перевезти артиллерию в Купянск для поддержки наступления российской пехоты. Во время выполнения задачи попал под обстрел дронов ВСУ, был ранен.

Несмотря на ранение, российский боец сумел вывести машину из-под огня и замаскировать в лесу. Практически сутки он выжидал, отстреливались от нападения украинских дронов, после чего машина отправилась далее к пункту назначения. Сама техника была защищена системой радиоэлектронной борьбы, что позволило сохранить ее от близкого столкновения с дронами.

«Надо выполнить задачу, которая поставлена. Значит, надо делать до конца. Страх был, боли не было, адреналин зашкаливал, я даже не почувствовал, как меня ранили», — вспомнил Губер.

За выполнение задачи бойца представили к государственной награде — Ордену Мужества.

Ранее сообщалось о другом солдате СВО, который под огнем артиллерии и беспилотников ВСУ подвез боеприпасы сослуживцам и спас раненых.

