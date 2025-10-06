Российского бизнесмена обвинили в даче взятки за путевку на СВО

Осужденного бизнесмена Пономарева поймали на взятке за путевку на СВО

Бизнесмен Константин Пономарев, осужденный на 14 лет за хищения более миллиарда рублей у крупнейших банков, обвинили в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

По его данным, бизнесмена поймали на попытке передать деньги военнослужащему за согласие отправить его в зону специальной военной операции. Следствие считает, что это произошло в июле, когда Пономарев находился в СИЗО, а помогал в этом его адвокат. Речь идет о двух миллионах рублей.

За них сотрудник военного комиссариата должен был помочь бизнесмену заключить контракт с Минобороны и устроить последующую службу в зоне СВО. Адвокат также задержан.

Пономарев вину не признает и настаивает на том, что дело сфабриковано.

Бизнесмен стал известен после того, как в 2010 году смог по внесудебному соглашению получить 25 миллиардов рублей от российских структур IKEA, которым сдавал в аренду электрогенераторы для энергоснабжения магазинов, в счет задолженности.