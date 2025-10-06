Путешествия
Самолет вынужденно приземлился из-за кричавшего об опасности геев пассажира

Пилоты пассажирского самолета изменили маршрут перелета в США из-за кричавшего об опасности геев (международное общественное движение ЛГБТ, признано экстремистским и запрещено в РФ) пассажира. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

По данным источника, инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Sun Country Airlines, который вылетел из Миннеаполиса в Ньюарк утром 3 октября. Во время взлета мужчина в 15 лицевых масках заявил, что за ним гоняются «банды геев» (международное общественное движение ЛГБТ, признано экстремистским и запрещено в РФ), которые «облучают» и «жарят» его, вызывая рак.

Во время полета буйный мужчина играл в Candy Crush на смартфоне, затем вставал с места и начал кричать о теориях заговоров. В какой-то момент он объявил: «Трамп здесь», а после начал уверять попутчиков, что самолет разобьется. Из-за его угроз лайнер вынужденно приземлился в аэропорту города Чикаго.

После посадки в воздушной гавани О'Хара путешественника заковали в наручники и увезли в отдел местной полиции. Остальные пассажиры продолжили полет и успешно сели на аэродроме назначения.

Ранее британца задержали за петтинг с девушкой на борту самолета. Пассажиры начали вести себя непристойно сразу после взлета.

