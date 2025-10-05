Британца задержали за петтинг с девушкой на борту самолета

Daily Mail: Британца задержали за петтинг с девушкой в самолете Air New Zealand

Британца Рубена Джереми Финна задержали за петтинг с девушкой на борту самолета авиакомпании Air New Zealand. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, сразу после взлета Финн и его спутница начали страстно целоваться. Затем они перешли к другим сексуальным действиям: британец засунул руки в бюстгальтер, а затем в брюки подруги. Все это происходило на глазах 48 пассажиров самолета. Бортпроводники попросили прекратить непристойное поведение и передали информацию о ситуации пилоту.

Сначала влюбленные притворились спящими, но затем «игры» продолжились. После приземления их задержали. Финна приговорили к шести месяцам общественных работ и году нахождения под надзором.

