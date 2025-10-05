Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:16, 5 октября 2025Путешествия

Британца задержали за петтинг с девушкой на борту самолета

Daily Mail: Британца задержали за петтинг с девушкой в самолете Air New Zealand
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom  

Британца Рубена Джереми Финна задержали за петтинг с девушкой на борту самолета авиакомпании Air New Zealand. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, сразу после взлета Финн и его спутница начали страстно целоваться. Затем они перешли к другим сексуальным действиям: британец засунул руки в бюстгальтер, а затем в брюки подруги. Все это происходило на глазах 48 пассажиров самолета. Бортпроводники попросили прекратить непристойное поведение и передали информацию о ситуации пилоту.

Сначала влюбленные притворились спящими, но затем «игры» продолжились. После приземления их задержали. Финна приговорили к шести месяцам общественных работ и году нахождения под надзором.

Ранее сексологи Николь Дирксен, Синди Шарки и специалист по сексуальному здоровью Джордан Д’Нелл подсказали, как разнообразить привычную сексуальную жизнь и сделать ее ярче.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Врач предупредил об осенних рисках для желудка

    Фицо прокомментировал идею создания «стены дронов» в ЕС

    Ростовский каскадер разбил в ДТП машину за 20 миллионов рублей

    В Польше нашли обломки беспилотника

    На Украине сообщили об ударе 496 дронами и 53 ракетами

    Клуб РПЛ расстался с главным тренером

    Додик объяснил подготовку Европы к войне

    Девочек-подростков арестовали за расправу над малолетним сыном ветерана СВО

    Названы возможные цели ракетного удара России по Львову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости