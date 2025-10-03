Забота о себе
08:31, 3 октября 2025

Парам подсказали способы разнообразить привычный секс

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom  

Сексологи Николь Дирксен, Синди Шарки и специалист по сексуальному здоровью Джордан Д’Нелл подсказали, как разнообразить привычную сексуальную жизнь и сделать ее ярче. Их советы публикует HuffPost.

Дирксен подчеркнула, что далеко не все хотят пробовать смелые эксперименты в постели. И это, по ее мнению, абсолютно нормально. Тем не менее внести новых ощущений в сексуальную жизнь не помешает, убеждена она. К примеру, сексолог посоветовала при каждом половом акте вносить одну новую деталь, которая воздействует на органы чувств. Это может быть ароматическая свеча с афродизиаком, новое нижнее белье или эротическая музыка.

Д’Нелл добавила, чтобы в постель можно взять секс-игрушку, перышко или повязку для глаз. Еще одним вариантом добавить новых ощущений она назвала ролевые игры. Однако врач предупредила, что этот способ подходит партнерам, которые не стесняются и полностью доверяют друг другу.

В заключение Шарки указала, что секс может стать намного лучше, если использовать смазку. По ее словам, она не только помогает избегать лишнего трения, но и делает половой акт приятнее и продолжительнее.

Ранее уролог Майкл Ингбер назвал прерванный половой акт самым ненадежным способом предохранения. По его словам, эффективность этого метода составляет всего 78 процентов.

