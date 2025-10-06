Слава заявила о предательстве близких людей

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обвинила в предательстве своих коллег и родных.. Соответствующие видео появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Артистка вышла на связь с поклонниками и призналась, что не может перестать плакать, поскольку близкие ей люди совершают «мерзкие, отвратительные, предательские» поступки. По словам Славы, речь идет о родственниках и коллегах, которые пользуются ее добротой.
«Они меня просто загнали, затоптали до такой степени. Они меня всю высосали», — призналась Сланевская, не уточнив, какие именно люди в ее окружении вызвали такую реакцию.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов призвал прогнать со сцены Славу. По его словам, певица давно не выпускает новых хитов, поэтому старается привлечь к себе внимание, устраивая «шоу на камеру».