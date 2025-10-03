Культура
16:34, 3 октября 2025Культура

Славу сравнили с Пугачевой и призвали гнать со сцены

Критик Сергей Соседов призвал прогнать со сцены певицу Славу
Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал прогнать со сцены певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская). Его слова приводит Общественная служба новостей.

«Кто такая Слава — певица одного хита. Если я сейчас напрягусь, то даже одной песни ее не вспомню», — заявил Соседов. По его словам, Сланевская давно не выпускает новых хитов, поэтому старается привлечь к себе внимание, устраивая «шоу на камеру».

Собеседник издания увидел сходство в поведении Славы и певицы Аллы Пугачевой. Последняя, по его мнению, также пыталась удержать внимание публики «романами и скандалами», когда потеряла голос. «У Славы, полагаю, сейчас такой же период в творческой жизни. Таких звезд нужно гнать со сцены», — подытожил Соседов.

Ранее Слава заявила о готовности знакомиться с богатыми мужчинами. Она призналась, что ищет спутника, который будет ее обожать, а также оплачивать ее путешествия и по-доброму относиться к ней. Певица, по собственному признанию, готова делать для возлюбленного то же, кроме финансового обеспечения.

