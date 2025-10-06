Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 6 октября 2025Россия

Стало известно о смерти многодетного россиянина после двух отказов скорой в госпитализации

В Волгоградской области многодетный отец не выжил после отказов в госпитализации
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Волгоградской области 43-летний многодетный отец не выжил после двух отказов скорой помощи в госпитализации. О смерти мужчины стало известно порталу V1.ru.

Супруга россиянина рассказала, что мужу внезапно стало плохо после возвращения с тренировки. Горожанка пояснила, что мужчину часами гоняли между больницами Волжского, отказываясь забирать в стационар. Россиянка поделилась, что ей самой пришлось мерить мужу давление, поскольку фельдшеры отказывались даже это делать.

Мужчины не стало в кардиоцентре Волгограда, его не успели прооперировать. В комитете здравоохранения администрации Волгоградской области пояснили, что ситуация взята на контроль.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося с волгоградцем.

Ранее сообщалось, что жительница Самары обвинила врачей в смерти новорожденного сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Врача-гинеколога заподозрили в удалении матки у пациенток без необходимости

    В Польше захотели продлить арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    Кендалл Дженнер прошлась перед публикой в прозрачном платье без бюстгальтера

    В России отреагировали на подготовку «спецтрибунала» против страны

    Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

    Стало известно о смерти многодетного россиянина после двух отказов скорой в госпитализации

    Под Москвой ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил благодаря одному обстоятельству

    Макрона призвали уйти и начали обратный отсчет

    Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости