Стало известно о смерти многодетного россиянина после двух отказов скорой в госпитализации

В Волгоградской области многодетный отец не выжил после отказов в госпитализации

В Волгоградской области 43-летний многодетный отец не выжил после двух отказов скорой помощи в госпитализации. О смерти мужчины стало известно порталу V1.ru.

Супруга россиянина рассказала, что мужу внезапно стало плохо после возвращения с тренировки. Горожанка пояснила, что мужчину часами гоняли между больницами Волжского, отказываясь забирать в стационар. Россиянка поделилась, что ей самой пришлось мерить мужу давление, поскольку фельдшеры отказывались даже это делать.

Мужчины не стало в кардиоцентре Волгограда, его не успели прооперировать. В комитете здравоохранения администрации Волгоградской области пояснили, что ситуация взята на контроль.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося с волгоградцем.

