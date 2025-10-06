Стало известно о смерти многодетного россиянина после двух отказов скорой в госпитализации

В Волгоградской области 43-летний многодетный отец не выжил после двух отказов скорой помощи в госпитализации. О смерти мужчины стало известно порталу V1.ru.
Супруга россиянина рассказала, что мужу внезапно стало плохо после возвращения с тренировки. Горожанка пояснила, что мужчину часами гоняли между больницами Волжского, отказываясь забирать в стационар. Россиянка поделилась, что ей самой пришлось мерить мужу давление, поскольку фельдшеры отказывались даже это делать.
Мужчины не стало в кардиоцентре Волгограда, его не успели прооперировать. В комитете здравоохранения администрации Волгоградской области пояснили, что ситуация взята на контроль.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося с волгоградцем.
