16:08, 6 октября 2025Россия

Студенты петербургского вуза обратились к Путину из-за отстранения ректора

Студенты СПбГУП направили обращение Путину из-за отстранения ректора Запесоцкого
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Студенты Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) направили обращение президенту России Владимиру Путину из-за отстранения ректора Александра Запесоцкого. Об этом сообщает РБК.

Учащиеся вуза называют назначение врио ректора Евгения Лубашева незаконным и жалуются на работников прокуратуры и других силовиков, которые проводят в СПбГУП проверку.

Сотрудникам угрожают привлечением к уголовной ответственности за неисполнение незаконных устных требований; сотрудникам университета не позволяют работать, подвергая многочасовым допросам

текст обращения студентов к Владимиру Путину

Запесоцкого отстранили от управления вузом по требованию суда. Прокуратура считает, что здание учебного заведения перешло в собственность СПбГУП незаконно, а Запесоцкий на посту ректора занимался незаконным обогащением.

