Студенты петербургского вуза обратились к Путину из-за отстранения ректора

Студенты СПбГУП направили обращение Путину из-за отстранения ректора Запесоцкого

Студенты Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) направили обращение президенту России Владимиру Путину из-за отстранения ректора Александра Запесоцкого. Об этом сообщает РБК.

Учащиеся вуза называют назначение врио ректора Евгения Лубашева незаконным и жалуются на работников прокуратуры и других силовиков, которые проводят в СПбГУП проверку.

Сотрудникам угрожают привлечением к уголовной ответственности за неисполнение незаконных устных требований; сотрудникам университета не позволяют работать, подвергая многочасовым допросам текст обращения студентов к Владимиру Путину

Запесоцкого отстранили от управления вузом по требованию суда. Прокуратура считает, что здание учебного заведения перешло в собственность СПбГУП незаконно, а Запесоцкий на посту ректора занимался незаконным обогащением.