Трамп анонсировал создание новой атомной подлодки класса «Вирджиния»

Марина Совина
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о планируемом создании новой атомной подлодки класса «Вирджиния». Соответствующее заявление американский лидер сделал во время выступления на параде в честь Военно-морских сил США в штате Вирджиния.

«В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса "Вирджиния"», — объявил он.

Ранее глава Соединенных Штатов отдал приказ передислоцировать атомные подводные лодки. Он объяснил это крайне провокационными заявлениями зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Позднее Трамп подтвердил информацию о том, что отправил к побережью России одну-две атомные подводные лодки. Он подчеркнул, что субмарины «скрываются», и выразил надежду, что их применение не понадобится, добавив, что обнаружить американские атомные подводные лодки невозможно.

