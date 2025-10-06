Трое мужчин с ножом ограбили россиянина в автомобиле

В Москве задержали ограбивших мужчину в автомобиле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным следствия, на Бескудниковском бульваре трое злоумышленников обманом заманили 41-летнего местного жителя в машину и, угрожая ножом, похитили у него 400 тысяч рублей и телефон.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при содействии СОБР задержали двоих подозреваемых. Устанавливается нахождение третьего сообщника. Также проверяется их причастность к другим преступлениям.

