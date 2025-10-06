У Басты обнаружили долг перед налоговой

Рэпер Баста задолжал ФНС более 400 тысяч рублей

У рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимами Баста и Ноггано, обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно изданию «Постньюс».

По данным источника, музыкант задолжал налоговой 435 тысяч рублей. Утверждается, что долг связан с непогашенными выплатами по ИП исполнителя, связанного с «деятельностью в области исполнительских искусств».

Отмечается, что в случае если Вакуленко не устранит задолженность, ему грозят блокировка счетов и меры со стороны судебных приставов.

В августе суд в Москве взыскал с Басты и его жены Елены Пинской долг по коммунальным платежам. Согласно судебному иску, взыскателем является столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.