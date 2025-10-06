Украинский политик рассказал о кайфующих согражданах

Глава Николаевской ОВА Ким: Украинцы живут кайфуя во время войны

Украинцы «кайфуют» во время боевых действий. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию «Главком».

«Сравните, как живут в войне Афганистан, Йемен или Палестина. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны», — заявил Ким.

Он добавил, что 3,5 года военных действий на Украине эквивалентны 15 годам во Второй мировой войне «из-за ускоренного развития событий и технологий». В связи с этим он сделал вывод, что люди устали гораздо больше, чем в то время.

Ранее Ким сообщил, что вооруженный конфликт России и Украины закончится в диапазоне от двух месяцев до года. По его словам, окончание конфликта дипломатическим путем неизбежно.