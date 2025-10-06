Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 6 октября 2025Бывший СССР

Украинский политик рассказал о кайфующих согражданах

Глава Николаевской ОВА Ким: Украинцы живут кайфуя во время войны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинцы «кайфуют» во время боевых действий. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию «Главком».

«Сравните, как живут в войне Афганистан, Йемен или Палестина. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны», — заявил Ким.

Он добавил, что 3,5 года военных действий на Украине эквивалентны 15 годам во Второй мировой войне «из-за ускоренного развития событий и технологий». В связи с этим он сделал вывод, что люди устали гораздо больше, чем в то время.

Ранее Ким сообщил, что вооруженный конфликт России и Украины закончится в диапазоне от двух месяцев до года. По его словам, окончание конфликта дипломатическим путем неизбежно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Называвший переговоры с Трампом унижением президент созвонился с ним

    «Спартак» принял решение по главному тренеру

    Стали известны четыре главных фактора риска инфаркта и инсульта

    Известная телеведущая заявила о большой гордыне у уехавших из страны россиян

    Из сети супермаркетов пропадут популярные бренды бытовой химии

    Возлюбленная Павла Дурова удивила подписчиков своей диетой

    Названы самые выгодные регионы для отдыха компанией на Новый год

    Семейную ипотеку захотели усовершенствовать

    Самый старый мужчина в мире отметил 113-летие

    Названо условие для новой встречи России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости