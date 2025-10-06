Бывший СССР
На Украине рассказали о сроках окончания конфликта

Глава Николаевской ОВА Ким: Конфликт закончится в сроке от двух месяцев до года
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженный конфликт России и Украины закончится в диапазоне от двух месяцев до года. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в интервью изданию «Главком».

«Хотя можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-то документа, в котором будут прописаны условия завершения войны. Поэтому завершение войны дипломатическим путем вполне возможно», — добавил он, рассуждая об исходе конфликта.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пофантазировал, что бы сделал в первую очередь, если бы занял пост президента. По его словам, он бы поехал в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным, чтобы «подводить итоги наших отношений с 1991 года по проблемным зонам».

