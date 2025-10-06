Умер звезда «Короны» и «Доктора Кто» Джон Вудвайн

Английский актер Джон Вудвайн ушел из жизни в возрасте 96 лет

Английский актер Джон Вудвайн, известный ролями в сериалах «Доктор Кто» и «Корона», ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщает издание Metro.

Газета со ссылкой на агента известного артиста пишет, что Вудвайн скончался в своей квартире в понедельник утром, 6 октября, «мирно и спокойно». Джон принимал участие в громких проектах «Американский оборотень в Лондоне» и «Корона» на Netflix. Также играл инспектора Уитти в полицейской драме 60-х годов «Тачки Z», которая была популярной среди зрителей.

Кроме того, Вудвайн играл в проектах «Гамлет», «Доктор Кто», «Чисто английское убийство», «Бесстыдники», «Ромео и Джульетта», «Грозовой перевал», «Детективы Агаты Кристи» и многих других.

