18:55, 6 октября 2025Экономика

Ставшая причиной перестрелки майнинг-ферма украла электричество на 14 миллионов рублей

В Дагестане незаконная майнинг-ферма украла электричество на 14 млн рублей
Виктория Клабукова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Незаконная майнинг-ферма, ставшая причиной перестрелки в дагестанском селе Унцукуль, украла электроэнергию на сумму более десятка миллионов рублей. Ущерб подсчитали в Едином контакт-центре филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», передает ТАСС.

Криптоферма была выявлена 2 октября в ходе проверки на одном из объектов энергосистемы. В результате коммунальные службы обнаружили 58 специализированных аппаратов для добычи криптовалюты. По предварительным оценкам, майнинг-ферма израсходовала 1,34 миллиона киловатт-час. Таким образом, сумма ущерба составила около 14 миллионов рублей, заявили в филиале. Незаконное оборудование конфисковано до выяснения обстоятельств.

Стрельба произошла в ходе ссоры односельчан. Трое участников конфликта получили ранения, еще трое скрылись, их разыскивают. Поводом для разбирательств стало увольнение одного из них из-за раскрытия майнинг-фермы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору и незаконном обороте оружия.

