15:06, 3 октября 2025Силовые структуры

Восстановлена картина перестрелки в дагестанском селе

СК возбудил дело о покушении на убийство после перестрелки в селе Унцукуль
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после перестрелки в дагестанском селе Унцукуль. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Произошедшее квалифицировано как покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору и незаконный оборот оружия. В ведомстве восстановили картину событий 2 октября. По версии следствия, жители села на улице Магомедова в ходе конфликта на почве личной неприязни выстрелили из огнестрельного оружия в 26-летнего односельчанина. Затем его подкараулили у местной больницы и у входа произвели еще пять выстрелов. Под пули попали и двое товарищей пострадавшего, которые помогали ему с госпитализацией.

Один из нападавших доставлен в медицинское учреждение в связи с ухудшением состояния здоровья. Принимаются меры по задержанию других подозреваемых.

Пострадавший — бывший сотрудник РЭС, который занимался майнингом, что и послужило причиной конфликта с жителями села. Родственники переругались после того, как у молодого человека обнаружили 58 аппаратов для майнинга. Именно по этой причине его уволили с работы.

О стрельбе в селе Унцукуль стало известно 2 октября. Несколько мужчин пришли к своему знакомому, который проживает недалеко от школы. Мужчины поссорились, завязалась драка, во время которой они устроили перестрелку. В результате трое участников конфликта получили ранения, еще трое скрылись.

Правоохранительные органы ведут их поиск.

