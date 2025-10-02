Раскрыты подробности произошедшей в российском селе перестрелки

Стрельба в дагестанском селе Унцукуль произошла из-за ссоры 3 местных жителей

В Дагестане стрельбу в селе Унцукуль устроили трое взрослых местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, виной всему стал старый конфликт. Несколько мужчин пришли к своему знакомому, который проживает в нескольких метрах от школы. Мужчины поссорились. В какой-то момент завязалась драка, а потом они выхватили травматические пистолеты и устроили пальбу. Местные жители решили, что стрельба началась в учебном заведении. В результате, трое участников драки получили ранения, учащиеся не пострадали.

По информации Telegram-канала Baza, пострадавшим требуется переливание крови.

Все участники потасовки задержаны. Сейчас с ними работают полицейские.

Ранее, по словам очевидцев, пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.