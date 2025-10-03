Силовые структуры
11:52, 3 октября 2025Силовые структуры

Раскрыта подоплека перестрелки в дагестанском селе

Перестрелка в селе Унцукуль началась из-за майнинг-фермы экс-сотрудника РЭС
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Конфликт жителей дагестанского села Унцукуль с последовавшей перестрелкой произошел из-за майнинг-фермы, обустроенной бывшим сотрудником РЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Родственники переругались после того, как у одного из них обнаружили 58 аппаратов для майнинга. Именно по этой причине его уволили, что и спровоцировало ссору.

О стрельбе в селе Унцукуль стало известно 2 октября. Несколько мужчин пришли к своему знакомому, который проживает недалеко от школы. Мужчины поссорились, завязалась драка, во время которой они достали травматические пистолеты и устроили перестрелку. В результате трое участников конфликта получили ранения, еще трое скрылись.

Правоохранительные органы ведут их поиск.

