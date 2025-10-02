Россия
15:02, 2 октября 2025

Появились подробности об обстановке на месте стрельбы в Дагестане

Минздрав Дагестана: На место стрельбы отправили бригаду медицины катастроф
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Бригаду центра медицины катастроф отправили на место стрельбы в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

В составе бригады — абдоминальный и сосудистый хирурги.

В ведомстве добавили, что троим мужчинам, пострадавшим при стрельбе, уже проводят операции в Унцукульской центральной районной больнице.

О стрельбе в селе Унцукуль стало известно ранее 2 октября. По предварительным данным, виной всему стал старый конфликт. Несколько мужчин пришли к своему знакомому, который проживает в нескольких метрах от школы. Мужчины поссорились.

