Появились подробности об обстановке на месте стрельбы в Дагестане

Бригаду центра медицины катастроф отправили на место стрельбы в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
В составе бригады — абдоминальный и сосудистый хирурги.
В ведомстве добавили, что троим мужчинам, пострадавшим при стрельбе, уже проводят операции в Унцукульской центральной районной больнице.
О стрельбе в селе Унцукуль стало известно ранее 2 октября. По предварительным данным, виной всему стал старый конфликт. Несколько мужчин пришли к своему знакомому, который проживает в нескольких метрах от школы. Мужчины поссорились.